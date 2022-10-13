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1 час назад

Свадебный агент Городжая назвала самых востребованных на свадебных банкетах звезд

Мира Маркина

Пригласить звезду на свадебное торжество – одно из распространенных пожеланий состоятельных молодоженов. Какие артисты интересуют VIP-клиентов, “СтарХиту” рассказала организатор свадеб Анна Городжая.

Названы самые востребованные на свадебных банкетах звезды
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Свадебный агент перечислила имена и фамилии наиболее востребованных музыкантов. В этот список вошли Григорий Лепс, Стас Михайлов, рэперы Баста и Мот. наиболее популярным у богатых женихов и невест остается перформанс “Дискотеки Аварии” благодаря их танцевальному репертуару.

Также Анна назвала “самых свадебных” артистов.

“Здесь вне конкуренции Николай Басков — это самый свадебный певец. Из девочек — Полина Гагарина, хотя она сама шутит, что у нее совсем не свадебный репертуар”, – рассказала Городжая.

Николая Баскова, по словам Анны, часто приглашают в качестве ведущего. Конкуренцию ему составляют Митя Хрусталев и Вячеслав Манучаров.

Киану Ривз пришел на свадьбу к незнакомцам

Эксперт индустрии также отметила, что за выступления некоторых исполнителей “заказчикам” приходится платить миллионы рублей.

Ранее “Рамблер” писал, сколько стоит съемочный день популярных российских актеров.

Звёзды,Вячеслав Манучаров,Стас Михайлов,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Николай Басков,Киану Ривз,
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