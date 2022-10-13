Названы самые востребованные на свадебных банкетах звезды

Пригласить звезду на свадебное торжество – одно из распространенных пожеланий состоятельных молодоженов. Какие артисты интересуют VIP-клиентов, “СтарХиту” рассказала организатор свадеб Анна Городжая.
Свадебный агент перечислила имена и фамилии наиболее востребованных музыкантов. В этот список вошли Григорий Лепс, Стас Михайлов, рэперы Баста и Мот. наиболее популярным у богатых женихов и невест остается перформанс “Дискотеки Аварии” благодаря их танцевальному репертуару.
Также Анна назвала “самых свадебных” артистов.
“Здесь вне конкуренции Николай Басков — это самый свадебный певец. Из девочек — Полина Гагарина, хотя она сама шутит, что у нее совсем не свадебный репертуар”, – рассказала Городжая.
Николая Баскова, по словам Анны, часто приглашают в качестве ведущего. Конкуренцию ему составляют Митя Хрусталев и Вячеслав Манучаров.
Эксперт индустрии также отметила, что за выступления некоторых исполнителей “заказчикам” приходится платить миллионы рублей.
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