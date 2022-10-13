Эмили Ратаковски развеяла миф о романе с Брэдом Питтом

Отношения двух знаменитостей могут быть просто дружескими.

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Предполагаемый роман Эмили Ратаковски и Брэда Питта уже не первую неделю находится на повестке дня у западных таблоидов. Живо обсуждают эту историю и поклонники.

Однако на самом деле все может оказаться куда прозаичней и быть ни чем иным, как просто дружбой двух звезд.

Не так давно Ратаковски пережила личную драму, подав на развод из-за вскрывшихся измена мужа Себастьяна Бер-Маккларда.

Поэтому, когда ее начали часто видеть вместе с Питтом, светская тусовка и восприняла это за новые отношения.

Сами знаменитости никак не реагировали на слухи о себе. Но накануне в беседе с журналистами, когда речь зашла о ее личной жизни, Ратаковски неожиданно сказала: «Сейчас я впервые в жизни одинока и впервые по-настоящему наслаждаюсь этой свободой».