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2 часа назад

Эмили Ратаковски развеяла миф о романе с Брэдом Питтом

Inc-News

Отношения двух знаменитостей могут быть просто дружескими.

Эмили Ратаковски развеяла миф о романе с Брэдом Питтом
Фото: Inc-NewsInc-News

Предполагаемый роман Эмили Ратаковски и Брэда Питта уже не первую неделю находится на повестке дня у западных таблоидов. Живо обсуждают эту историю и поклонники.

Однако на самом деле все может оказаться куда прозаичней и быть ни чем иным, как просто дружбой двух звезд.

Не так давно Ратаковски пережила личную драму, подав на развод из-за вскрывшихся измена мужа Себастьяна Бер-Маккларда.

Поэтому, когда ее начали часто видеть вместе с Питтом, светская тусовка и восприняла это за новые отношения.

Сами знаменитости никак не реагировали на слухи о себе. Но накануне в беседе с журналистами, когда речь зашла о ее личной жизни, Ратаковски неожиданно сказала: «Сейчас я впервые в жизни одинока и впервые по-настоящему наслаждаюсь этой свободой».

Впрочем, в эту свободу поверили не все. Такую скрытность знаменитости некоторые поклонники сочли нежеланием злить бывшую жену Брэда Питта актрису Анджелину Джоли, которая до сих пор имеет немало претензий к экс-супругу.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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