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2 часа назад

Александр Васильев сравнил Екатерину Климову с Мэрилин Монро

Газета.Ru

Своим мнением ведущий шоу "Модный приговор" поделился с изданием "7дней".

Александр Васильев сравнил Екатерину Климову с Мэрилин Монро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Александр Васильев проанализировал гардероб Екатерины Климовой. Историк моды назвал актрису примером для "женщин, которые махнули на себя рукой".

"Многие после сорока говорят: "Да кому я нужна? Муж ушел, оставил мне двоих детей". А у Климовой их четверо, и она еще наверняка успешно выйдет замуж", — объяснил Васильев.

По словам Васильева, Климова не носит одежду с мужского плеча и вещи oversize, предпочитая им подчеркивающие фигуру фасоны. Актриса выбирает облегающие платья с декольте и короткие юбки с разрезами.

"Она знает, как заманить мужчину. Еще и потому, что в ее лице есть некое выражение наивности, которое было свойственно Мэрилин Монро. Она все время улыбается и как бы говорит: "Я вообще не понимаю, что вы от меня хотите?" — отметил Васильев.

Ведущий шоу "Модный приговор" заключил, что актриса напоминает ему секс-символа 50-х Мэрилин Монро.

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