Александр Васильев сравнил Екатерину Климову с Мэрилин Монро

"Она знает, как заманить мужчину. Еще и потому, что в ее лице есть некое выражение наивности, которое было свойственно Мэрилин Монро. Она все время улыбается и как бы говорит: "Я вообще не понимаю, что вы от меня хотите?" — отметил Васильев.