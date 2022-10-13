Александр Васильев сравнил Екатерину Климову с Мэрилин Монро

Своим мнением ведущий шоу "Модный приговор" поделился с изданием "7дней".
Александр Васильев проанализировал гардероб Екатерины Климовой. Историк моды назвал актрису примером для "женщин, которые махнули на себя рукой".
"Многие после сорока говорят: "Да кому я нужна? Муж ушел, оставил мне двоих детей". А у Климовой их четверо, и она еще наверняка успешно выйдет замуж", — объяснил Васильев.
По словам Васильева, Климова не носит одежду с мужского плеча и вещи oversize, предпочитая им подчеркивающие фигуру фасоны. Актриса выбирает облегающие платья с декольте и короткие юбки с разрезами.
"Она знает, как заманить мужчину. Еще и потому, что в ее лице есть некое выражение наивности, которое было свойственно Мэрилин Монро. Она все время улыбается и как бы говорит: "Я вообще не понимаю, что вы от меня хотите?" — отметил Васильев.
Ведущий шоу "Модный приговор" заключил, что актриса напоминает ему секс-символа 50-х Мэрилин Монро.