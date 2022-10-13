Эксперты по пластической хирургии рассказали, что сделала с лицом Мадонна

Наверняка вы тоже в шоке от нового образа Мадонны. За последний год певица изменилась практически до неузнаваемости. И если сначала все думали, что это результат злоупотребления фильтрами в соцсетях, то теперь ясно: Мадонна обратилась к хирургам.

Фото: Super.ru Super.ru

В погоне за молодостью поп-звезда прибегнула к операциям и инъекциям, считают эксперты. Page Six приводит слова пластических хирургов, которые убеждены: знаменитость сделала как минимум девять процедур. Доктор Эхсан Али, генеральный директор популярной в Лос-Анджелесе клиники Beverly Hills Concierge Doctor and Urgent Care, уверен: «С большой вероятностью она сделала подтяжку лица. Вы можете видеть, что ее кожа подтянута, без следов дряблости и морщин. Подтяжка лица также меняет форму глаз, они кажутся будто "оттянутыми назад"».

Также хирург отмечает, что, по его мнению, певице была проведена ринопластика: «Нос выглядит слишком узким, с заостренным кончиком». А еще Али говорит, что Мадонна сделала немало уколов ботокса. Причем не только в лицо, но и в тело!

Поработала, по мнению экспертов, знаменитость и с бровями, приподняв их. Врачи заметили это по изменению линии роста волос: «Если вы измерите расстояние от верхушки ее бровей до начала роста волос, то заметите, что расстояние стало больше, чем ширина трех пальцев. Это говорит о том, что она сделала подтяжку бровей».

Также Мадонна «поставила» ботокс в жевательную мышцу — это создает эффект более четкой линии подбородка. И возможно, сделала липосакцию шеи.