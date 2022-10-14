Кардашьян снялась в розовых стрингах после критики Уэста

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", бизнесвумен и бывшая жена рэпера Канье Уэста снялась в розовом нижнем белье. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

41-летняя Ким Кардашьян анонсировала скорый выход очередной линейки нижнего белья собственного бренда Skims. Звезда реалити-шоу лично примерила несколько новинок для рекламной кампании, а именно — лонгслив и стринги в оттенке фуксия. Поклонники Ким Кардашьян восхитились ее фигурой в комментариях.

"Как ей может быть 40?", "Почему она такая идеальная?", "Принцесса Ким", "Шикарная", "Отлично выглядишь, Ким", "Красивая", — писали интернет-пользователи.