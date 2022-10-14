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2 часа назад

Ким Кардашьян снялась в розовых стрингах после критики Канье Уэста

Газета.Ruиещё 1

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", бизнесвумен и бывшая жена рэпера Канье Уэста снялась в розовом нижнем белье. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Кардашьян снялась в розовых стрингах после критики Уэста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя Ким Кардашьян анонсировала скорый выход очередной линейки нижнего белья собственного бренда Skims. Звезда реалити-шоу лично примерила несколько новинок для рекламной кампании, а именно — лонгслив и стринги в оттенке фуксия. Поклонники Ким Кардашьян восхитились ее фигурой в комментариях.

"Как ей может быть 40?", "Почему она такая идеальная?", "Принцесса Ким", "Шикарная", "Отлично выглядишь, Ким", "Красивая", — писали интернет-пользователи.

Накануне бывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст раскритиковал ее за слишком откровенные фотографии. Рэпер назвал рекламные кампании Skims "чрезмерно сексуализированными".

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