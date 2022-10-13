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1 час назад

Рэперша Карди Би встретила 30-летие в кабаре-наряде с перьями и стразами

Газета.Ru

Рэп-исполнительница Карди Би опубликовала серию фотографий из новой съемки в стиле кабаре. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Рэперша Карди Би встретила 30-летие в кабаре-наряде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

11 октября рэперша Карди Би отметила свой юбилей. Ей исполнилось 30 лет. В честь торжества она устроила эффектную фотосессию в кабаре-стиле. В кадре она позировала в алом боди с «острым» лифом, стразами, шлейфом из перьев, перчатками и броским головным убором. Певице сделали вечерний макияж с накладными ресницами и контурингом губ.

16 сентября певица признала себя виновной по двум обвинениям в мелком правонарушении — она заплатила другу $5 тыс. за избиение женщины, которая работала в стрип-клубе Queens в 2018 году. В суде Карди Би была приговорена к 15 дням общественных работ. При инциденте Карди Би бросила кальян в двух сестер-барменш. Позже она попросила друга напасть на одну из них за денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что рэперша Карди Би показала себя без макияжа и укладки.

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