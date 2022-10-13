Седокова определила залог хорошего дня

Залог хорошего дня определила в личном Telegram-канале экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова.
«Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что ничего хуже, чем бег на дистанцию в десять километров с утра, с вами уже не случится», — написала знаменитость.
«Лучший совет дня», «Я сегодня семь километров пробежала, настроение поднялось», «Спасибо за мотивацию», «Жаль, что не проверю вашу теорию — бег не мое», — высказались в комментариях подписчики.
Ранее Семенович посоветовала способы снять тревогу и напряжение. Чтобы быстро успокоить нервы, знаменитость порекомендовала использовать способы переключения внимания.