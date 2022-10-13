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1 час назад

Экс-солистка «ВИА Гры» определила залог хорошего дня

Мослента

Залог хорошего дня определила в личном Telegram-канале экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова.

Седокова определила залог хорошего дня
Фото: МослентаМослента

«Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что ничего хуже, чем бег на дистанцию в десять километров с утра, с вами уже не случится», — написала знаменитость.

«Лучший совет дня», «Я сегодня семь километров пробежала, настроение поднялось», «Спасибо за мотивацию», «Жаль, что не проверю вашу теорию — бег не мое», — высказались в комментариях подписчики.

Ранее Семенович посоветовала способы снять тревогу и напряжение. Чтобы быстро успокоить нервы, знаменитость порекомендовала использовать способы переключения внимания.

Звёзды,Анна Седокова,
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