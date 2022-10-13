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2 часа назад

Эмили Ратаковски в "голом" платье появилась на вечеринке в Нью-Йорке

Газета.Ru

Американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски появилась на вечеринке в Нью-Йорке в «голом» платье. Свой образ она продемонстрировала поклонникам в социальных сетях.

Эмили Ратаковски в "голом" платье появилась на вечеринке в Нью-Йорке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую среду, 12 октября, в Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю 50-летнего юбилея издания W Magazine. Мероприятие посетили многие звезды: Кристи Тарлингтон с дочерью Грейс Бернс, Карли Клосс, Мидоу Уокер, Нина Добрев и другие. Среди гостей оказалась и Эмили Ратаковски.

Модель выбрала для выхода в свет «голое» платье, напоминающее рыболовную сеть, под которое надела атласное нижнее белье. Образ дополнили босоножки на шпильке и лаконичная сумка.

В июле этого года Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына. Вскоре после развода модель заподозрили в романе с актером Брэдом Питтом, однако сама она никак не комментирует этот слух.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности.

Звёзды,Брэд Питт,
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