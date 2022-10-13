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39 минут назад

37-летняя Екатерина Варнава показала фото с пляжа на Кипре

Газета.Ru

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала фотографии с пляжа на Кипре. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

37-летняя Варнава показала фото с пляжа на Кипре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

37-летняя Екатерина Варнава выложила в личном блоге несколько снимков с отдыха на Кипре. На опубликованных фотографиях звезда Comedy Woman позирует, лежа на шезлонге у бассейна. На ней белая бейсболка, футболка и короткие шорты. «Получаем витамин Д», — говорится в подписи к публикации.

В сентябре этого года стало известно о расставании Екатерины Варнавы и Александра Молочникова. Молочников дал интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом)*, в котором признался, что женился на Варнаве в марте этого года. По словам режиссера, они планировали переехать из России в США и завести детей, но в конечном итоге расстались по обоюдному согласию.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Варнава впервые появилась на публике после признаний Молочникова.

Звёзды,Екатерина Варнава,Александр Молочников,
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