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28 минут назад

Сын Синди Кроуфорд закрутил роман с бывшей девушкой Бруклина Бекхэма

Super.ru

Еще в середине сентября сына супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербера видели обнимающимся с его девушкой Гаей в Малибу. Не путать с Кайей, родной сестрой и музой Chanel. Но, видимо, в отношениях пары что-то пошло не так, и вчера сердцеед Пресли страстно целовался с новой пассией уже на улицах Манхеттена в Нью-Йорке.

Сын Синди Кроуфорд закрутил роман с бывшей девушкой Бруклина Бекхэма
Фото: Super.ruSuper.ru

Избранницей молодого человека стала 23-летняя видная красотка — канадская модель Лекси Вуд. На ее счету уже немало съемок в ведущих глянцевых журналах, и вообще-то она в моделинге с 11 лет, но на страницы таблоидов попала вовсе не поэтому. Лекси крутила роман с Бруклином Бекхэмом в период, когда тот еще официально встречался с Хлоей Грейс Морец. В итоге сын Виктории и Дэвида с ней расстался и какое-то время состоял в отношениях с Лекси. Но и это довольно быстро кончилось.

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