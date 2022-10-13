Канделаки: "Не все могут родиться красивыми, но все могут стать ими"

1. Не слушать, когда тебе говорят, что ты точно этого не сможешь.
Ты точно не сможешь стать ведущей в Грузии. Ок, ты ведущая в Грузии, но в России точно не сможешь. Ок, ты ведущая в России, но стать продюсером - это вообще другое, это точно не для тебя.
2. Не все могут родиться красивыми, но все могут стать ими. Идеальные носы, губы, глаза нам даются (или не даются) при рождении. Но по-настоящему красивые и успешные женщины делают себя сами. И я говорю не о пластических операциях, а об ухоженности, начитанности, умении поддержать разговор и эмоциональном интеллекте. 3. Надо думать не о первом впечатлении и не о том, как запомниться.
4. Все лучшее, что мы получаем - любовь, успех, признание - это не легко, как обещают вам блогеры. Это сложный путь. Но он того стоит.
Написала госпожа Канделаки в официальном Telegram-канале.