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1 час назад

Тина Канделаки: "Не все могут родиться красивыми, но все могут стать ими"

Daily Moscow

Мои правила жизни.

Канделаки: "Не все могут родиться красивыми, но все могут стать ими"
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

1. Не слушать, когда тебе говорят, что ты точно этого не сможешь.

Ты точно не сможешь стать ведущей в Грузии. Ок, ты ведущая в Грузии, но в России точно не сможешь. Ок, ты ведущая в России, но стать продюсером - это вообще другое, это точно не для тебя.

Спасибо всем критикам за то, что я там, где я есть, вы моя вечная мотивация!

2. Не все могут родиться красивыми, но все могут стать ими. Идеальные носы, губы, глаза нам даются (или не даются) при рождении. Но по-настоящему красивые и успешные женщины делают себя сами. И я говорю не о пластических операциях, а об ухоженности, начитанности, умении поддержать разговор и эмоциональном интеллекте. 3. Надо думать не о первом впечатлении и не о том, как запомниться.

Нужно жить так, чтобы, когда вы заходите в комнату, вы автоматически вызывали интерес и производили сильное впечатление.

4. Все лучшее, что мы получаем - любовь, успех, признание - это не легко, как обещают вам блогеры. Это сложный путь. Но он того стоит.

Написала госпожа Канделаки в официальном Telegram-канале.

Звёзды,Тина Канделаки,
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