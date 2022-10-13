Долина сообщила о выходе первого совместного трека с Басковым

Певица Лариса Долина анонсировала первый совместный трек с коллегой Николаем Басковым. О премьере новой песни она сообщила поклонникам в Telegram-канале.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Долина назвала музыкальную композицию мощной и щемящей. Она попросила фанатов проголосовать за их песню, чтобы «Радио Дача» внесло трек в список хит-парада «Горячая десятка».

«Слушайте новый дуэт с Николаем Басковым. Это наша первая коллаборация», — написала артистка.