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3 часа назад

Лариса Долина сообщила о выходе первого совместного трека с Николаем Басковым

Слово и Дело

Певица Лариса Долина анонсировала первый совместный трек с коллегой Николаем Басковым. О премьере новой песни она сообщила поклонникам в Telegram-канале.

Долина сообщила о выходе первого совместного трека с Басковым
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Долина назвала музыкальную композицию мощной и щемящей. Она попросила фанатов проголосовать за их песню, чтобы «Радио Дача» внесло трек в список хит-парада «Горячая десятка».

«Слушайте новый дуэт с Николаем Басковым. Это наша первая коллаборация», — написала артистка.

Исполнительница подчеркнула, что песня расскажет о чувствах. Судя по посту знаменитости, премьера состоится 14 октября.

Звёзды,Лариса Долина,Николай Басков,
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