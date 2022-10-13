Что сломало Пэрис Хилтон еще в подростковом возрасте

Пэрис Хилтон выступила с эмоциональным заявлением и рассказала, как подверглась сексуальному насилию в школе-интернате по лечению трудных подростков Provo Canyon School. Ее слова передает New York Times. Какими откровениями поделилась звезда, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Главная светская львица нулевых призналась, что ночью сотрудники школы насильно проводили у девочек якобы «обследование шейки матки».

«Очень поздно ночью, это было около 3 или 4 часов, они приводили меня и других девочек в комнату и проводили медицинские осмотры», — призналась Хилтон.

Также она добавила, что «осмотром» занимались какие-то посторонние люди, которые заставляли их лечь на стол и «засовывали в них пальцы».

Спустя время Пэрис осознала, что это было вовсе не медицинское обследование.

«Воспоминания возвращаются ко мне все время, я постоянно думаю об этом. Теперь, повзрослев и оглядываясь назад, я понимаю, что это было насилие», — заявила девушка.

Напомним, родители отправили Пэрис Хилтон в интернат Provo Canyon School в Юте на 11 месяцев в наказание за ее бесконечные вечеринки — блондинке на тот момент было 16 лет. Впервые звезда рассказала о пережитом насилии в документальном фильме This Is Paris — премьера картины состоялась на ее YouTube-канале. Тогда-то она и заявила:

«Я хочу, чтобы подобные заведения закрыли. Я хочу, чтобы они понесли ответственность. И я хочу быть голосом детей, а теперь и взрослых, у которых был подобный опыт. Я хочу, чтобы это прекратилось навсегда, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло».