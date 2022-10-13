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56 минут назад

Модель Анастасия Костенко пожаловалась на предательство родного человека

Моя Москва.онлайн

Известная модель Анастасия Костенко рассказала своим фанатам о том, что она пережила предательство родного человека. Однако никаких имён и намёков девушка не дала. Несмотря на произошедшее звезда продолжает с позитивом смотреть на мир. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Костенко пожаловалась на предательство родного человека
Фото: СоцсетиСоцсети

"Сама недавно была в шоке. Считала, что общаюсь с мирным человеком, а оказалось, что пора послать его с миром. Вообще, я мало кому доверяю. Особенно когда мне говорят за кого-то что-то. Обычно проверяю, если человек дорог", — поделилась модель.

Она добавила, что справилась с депрессией и старается не реагировать на критику хейтеров.

Звёзды,Анастасия Костенко,
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