Костенко пожаловалась на предательство родного человека

"Сама недавно была в шоке. Считала, что общаюсь с мирным человеком, а оказалось, что пора послать его с миром. Вообще, я мало кому доверяю. Особенно когда мне говорят за кого-то что-то. Обычно проверяю, если человек дорог", — поделилась модель.