Тодоренко рассказала о совмещении работы и кормления

О совмещении работы и ухода за ребенком рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая, недавно ставшая матерью во второй раз Регина Тодоренко. Она показала процесс кормления младшего сына Мирослава в гримерке на видео.
«Люди говорят, что с детьми на работе очень тяжело! Они абсолютно правы. Съемки — это жесткий тайминг, по минутам расписанные выходы артистов, а порой и перерыв на уборную. И казалось бы, нет здесь места для кормления малыша… Но я стараюсь строить свой рабочий график согласно расписанию кормления сына», — поделилась Тодоренко.
Телезвезда уточнила, что обычный съемочный день длится от семи до 12-14 часов. До появления детей она нередко брала смены и по 16-18 часов. «Сейчас же я работаю с 9:30 до 17:00», — написала Тодоренко в сторис.
Ранее Тодоренко показала фигуру после родов. В соцсетях она опубликовала фотографию в нижнем белье.