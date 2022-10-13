Тодоренко рассказала о совмещении работы и кормления

«Люди говорят, что с детьми на работе очень тяжело! Они абсолютно правы. Съемки — это жесткий тайминг, по минутам расписанные выходы артистов, а порой и перерыв на уборную. И казалось бы, нет здесь места для кормления малыша… Но я стараюсь строить свой рабочий график согласно расписанию кормления сына», — поделилась Тодоренко.