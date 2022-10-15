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1 час назад

СМИ сообщают о новом романе Александра Молочникова, который расстался с Варнавой

2x2.suиещё 2

После разрыва Александр Молочников уехал в США, где начал строить новые отношения. По информации, StarHit знаменитость сейчас встречается с экс-женой депутата Сергея Капкова Софьей Капковой.

СМИ сообщают о новом романе Александра Молочникова, который расстался с Варнавой
Фото: Рег_2x2.su (Благовещенск)Рег_2x2.su (Благовещенск)

Журналистка также уехала из России и временно проживает в Америке. Поэтому пару заметили в Центральном парке в Нью-Йорке. Влюблённые обнимались и выглядели счастливо.

Софья уже основала Центр документального кино, и онлайн-кинотеатр nonfiction.filmт. Ранее она работала шеф-редактором на «Первом канале» и «Итоговой программы» на НТВ.

Капкова уже два раза была замужем. Сначала она состояла в отношениях с политиком Дмитрием Гудковым. После жила с экс-руководителем департамента культуры города Москвы Сергеем Капковым.

Ранее портал 2x2.su писал, поклонники переживают за состояние российской актрисы Екатерины Варнавы. По слухам, знаменитость рассталась с режиссёром Александром Молочниковым и стала стремительно терять вес.

37-летняя Екатерина Варнава сейчас буквально тает на глазах и не комментирует изменения во внешнем виде. В соцсетях актриса делится только позитивными новостями, молчит она и про изменения в личной жизни.

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