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32 минуты назад

Александра Молочникова заметили с новой возлюбленной

WomanHit.ru

30-летний режиссер Александр Молочников несколько месяцев назад расстался с актрисой Екатериной Варнавой. В марте этого года знаменитости тайно расписались, до этого пара два года встречалась.

Молочникова заметили с новой возлюбленной
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

После разрыва Молочников улетел в США, где продолжает строить карьеру. Варнава же осталась в России, где тоже много времени уделяет работе.

Казалось бы, у бывших супругов нет времени на новые романы. Однако telegram-канал «Тушите свет» заявил, что у Молочникова появилась новая избранница.

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Ею является 43-летняя продюсер Софья Капкова. Пару видели в Центральном парке Нью-Йорка — звезды вместе прогуливались в обнимку.

Звёзды,Софья Капкова,Александр Молочников,
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