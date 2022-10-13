Молочникова заметили с новой возлюбленной

30-летний режиссер Александр Молочников несколько месяцев назад расстался с актрисой Екатериной Варнавой. В марте этого года знаменитости тайно расписались, до этого пара два года встречалась.

После разрыва Молочников улетел в США, где продолжает строить карьеру. Варнава же осталась в России, где тоже много времени уделяет работе.

Казалось бы, у бывших супругов нет времени на новые романы. Однако telegram-канал «Тушите свет» заявил, что у Молочникова появилась новая избранница.

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