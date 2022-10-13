Волочкова посоветовала критикам привести свое тело в порядок

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к завистникам. Свое мнение на этот счет она озвучила в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Балерина возмутилась, что в социальных сетях ей постоянно указывают как правильно жить, одеваться и какой образ жизни вести. По ее мнению, личные качества таких критиков оставляют желать лучшего.