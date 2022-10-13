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17 минут назад

Волочкова посоветовала критикам привести свое тело в порядок

Слово и Дело

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к завистникам. Свое мнение на этот счет она озвучила в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Волочкова посоветовала критикам привести свое тело в порядок
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Балерина возмутилась, что в социальных сетях ей постоянно указывают как правильно жить, одеваться и какой образ жизни вести. По ее мнению, личные качества таких критиков оставляют желать лучшего.

Артистка отметила, что подобные комментарии оставляют в основном боты или завистливые дамы, которые даже не могут исполнить элементарные гимнастические элементы. Волочкова посоветовала таким людям пойти в зал и убрать целлюлит.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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