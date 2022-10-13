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18 минут назад

Бузова сравнила Москву со Стамбулом

Мослента

Москву и Стамбул сравнила сестра певицы Ольги Бузовой Анна в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она отметила, что турецкий мегаполис и российская столица очень похожи темпом жизни.

Бузова сравнила Москву со Стамбулом
Фото: МослентаМослента

«Стамбул — это город-движение. Тут даже видео с чашечкой чая не снять, чтобы никто не ходил», — написала Бузова.

Сестра артистки рассказала, что во время поездки в Стамбул прошла по городу 13 километров.

«Я обожаю этот город, и, если честно, жалею, что оставила на него всего один день», — призналась Бузова.

До этого она отдыхала на турецком курорте Аланья.

Ранее Бузова показала ремонт в своей московской квартире. Вместе с мужем они приобрели недвижимость без отделки в районе метро «Варшавская» в марте 2020 года.

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