Бузова сравнила Москву со Стамбулом

Москву и Стамбул сравнила сестра певицы Ольги Бузовой Анна в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она отметила, что турецкий мегаполис и российская столица очень похожи темпом жизни.

Фото: Мослента Мослента

«Стамбул — это город-движение. Тут даже видео с чашечкой чая не снять, чтобы никто не ходил», — написала Бузова.

Сестра артистки рассказала, что во время поездки в Стамбул прошла по городу 13 километров.

«Я обожаю этот город, и, если честно, жалею, что оставила на него всего один день», — призналась Бузова.

До этого она отдыхала на турецком курорте Аланья.