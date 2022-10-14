Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

«Фанатки слали мне проклятия»: бывшая невеста Филиппа Киркорова рассказала об угрозах

Катерина Саломе

Певица, телеведущая Катя Гусева заявила об отношениях с Филиппом Киркоровым и о причинах разрыва. Об этом светская львица рассказала в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube.

«Фанатки слали мне проклятия»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выяснилось, сколько заработают на гастролях Киркоров и Лепс

Катя познакомилась с Филиппом много лет назад. Однажды она брала у него интервью, что и послужило поводом для их знакомства. После Киркоров и Гусева стали общаться все плотнее и в итоге закрутили роман. По словам девушки, все было настолько серьезно, что они оба промышляли о свадьбе. Но бракосочетанию было не суждено случится, так как Катя, испугавшись, сбежала от певца.

«Фанатки слали мне проклятия, хотели, чтобы я умерла. Обещали мне проблемы со здоровьем. И так далее. Такое было. Это неприятно. Я такой человек верующий. После этого хожу в церковь, осадок остается. Слово человека ведь имеет силу», — поделилась телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Киркоров планирует вечеринки для взрослых в своем новом пентхаусе.

Звёзды,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители