Певица, телеведущая Катя Гусева заявила об отношениях с Филиппом Киркоровым и о причинах разрыва. Об этом светская львица рассказала в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube.
Катя познакомилась с Филиппом много лет назад. Однажды она брала у него интервью, что и послужило поводом для их знакомства. После Киркоров и Гусева стали общаться все плотнее и в итоге закрутили роман. По словам девушки, все было настолько серьезно, что они оба промышляли о свадьбе. Но бракосочетанию было не суждено случится, так как Катя, испугавшись, сбежала от певца.
«Фанатки слали мне проклятия, хотели, чтобы я умерла. Обещали мне проблемы со здоровьем. И так далее. Такое было. Это неприятно. Я такой человек верующий. После этого хожу в церковь, осадок остается. Слово человека ведь имеет силу», — поделилась телеведущая.
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