«Фанатки слали мне проклятия»

Катя познакомилась с Филиппом много лет назад. Однажды она брала у него интервью, что и послужило поводом для их знакомства. После Киркоров и Гусева стали общаться все плотнее и в итоге закрутили роман. По словам девушки, все было настолько серьезно, что они оба промышляли о свадьбе. Но бракосочетанию было не суждено случится, так как Катя, испугавшись, сбежала от певца.