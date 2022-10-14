Us Weekly: Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл

Принцесса Уэльская планирует наладить отношения с Меган Маркл во время предстоящей поездки в Бостон с принцем Уильямом. Об этом пишет Us Weekly со ссылкой на источники.

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"Как только Кейт и Уильям будут знать точную программу в Бостоне, она [Кейт Миддлтон] планирует предложить Меган перемирие в попытке воссоединить братьев [принцев Гарри и Уильяма] и залечить разрыв", - сообщил инсайдер.

По словам источника, попытка Кейт Миддлтон наладить отношения с Меган Маркл вызвана тем, что этого бы хотели покойные королева Елизавета II и принцесса Диана. Однако супруга принца Гарри не намерена пойти навстречу.

"Гарри и Меган погружены в свои суматошные графики, но Меган готова приложить усилия, лишь бы даты не совпадали", - сказал источник.

Принц и принцесса Уэльские собираются посетить вторую ежегодную церемонию вручения премии Earthshot Prize в Бостоне 2 декабря. Примерно в то же время герцог и герцогиня Сассекские готовятся посетить Восточное побережье.