Лопес и Аффлек впервые вышли на красную дорожку как супруги

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на показе бренда Ralph Lauren, посвященному весеннему сезону 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Перед показом актеры позировали на красной дорожке. Они впервые пришли на светское мероприятие вместе с момента свадьбы, которая прошла в июле.

Лопес позировала в черном платье в вертикальную полоску и широкополой шляпе. Аффлек надел классический черный костюм с шерстяным пиджаком, зауженными брюками и черную рубашку.