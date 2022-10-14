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2 часа назад

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли на красную дорожку в роли супругов

Газета.Ru

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на показе бренда Ralph Lauren, посвященному весеннему сезону 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Лопес и Аффлек впервые вышли на красную дорожку как супруги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перед показом актеры позировали на красной дорожке. Они впервые пришли на светское мероприятие вместе с момента свадьбы, которая прошла в июле.

Лопес позировала в черном платье в вертикальную полоску и широкополой шляпе. Аффлек надел классический черный костюм с шерстяным пиджаком, зауженными брюками и черную рубашку.

Помимо Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в числе звездных гостей на мероприятии были Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми, Лора Дерн, Джессика Честейн, Лили Коллинс, Коул Спраус, Джон Лендженд, Патрик Шварценеггер и другие.

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