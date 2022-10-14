73-летняя Мерил Стрип станет бабушкой во второй раз

Американская актриса Мерил Стрип, известная ролью в фильме "Дьявол носит Prada", станет бабушкой во второй раз. Об этом сообщает Mirror.

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Средняя дочь Мерил Стрип, 36-летняя Грейс Гаммер, ожидает первенца от 47-летнего музыканта Марка Ронсона. В августе этого года супруги отметили первую годовщину брака, а теперь объявили о скором пополнении в семье на вечеринке по случаю 50-летнего юбилея издания W Magazine.

Грейс появилась на публике в облегающем платье, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот.