Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

73-летняя Мерил Стрип станет бабушкой во второй раз

Газета.Ru

Американская актриса Мерил Стрип, известная ролью в фильме "Дьявол носит Prada", станет бабушкой во второй раз. Об этом сообщает Mirror.

73-летняя Мерил Стрип станет бабушкой во второй раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Средняя дочь Мерил Стрип, 36-летняя Грейс Гаммер, ожидает первенца от 47-летнего музыканта Марка Ронсона. В августе этого года супруги отметили первую годовщину брака, а теперь объявили о скором пополнении в семье на вечеринке по случаю 50-летнего юбилея издания W Magazine.

Грейс появилась на публике в облегающем платье, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот.

У Мерил Стрип уже есть один внук. Ее старшая дочь Мэри Гаммер родила сына от своего жениха Мехара Сети в декабре 2019 года.

Звёзды,Марк Ронсон,Мерил Стрип,Грейс Гаммер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители