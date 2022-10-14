Кем работали знаменитые певицы до славы

9 октября в онлайн-кинотеатре KION вышла первая серия документального сериала «Zivert: Do for love», который рассказывает уникальную историю одной из самых популярных сегодня российских певиц.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

По современным меркам Юлия Зиверт поздно начала петь, а перед тем, как самостоятельно начать сольную карьеру, она успела поработать стюардессой, танцовщицей гоу-гоу в клубах, и даже чуть было не устроилась водителем в женское такси. Но успех трека «Чак», в который Юлия вложила много сил и веры в то, что ее интерес к музыке может принести свои плоды, оказался для девушки судьбоносным, и сегодня каждая ее новая песня попадает в топы чартов. В честь премьеры сериала «Zivert: Do for love», который можно будет посмотреть на KION, мы сделали подборку популярных российских певиц, у которых также был опыт разных профессий.

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Татьяна Буланова — библиотекарь

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова, известная по хитам «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет», «Мой сон» и др., музыкой занималась с самого детства, однако первую профессию она решила получить практичную и поступила в Ленинградский государственный университет культуры и искусств на библиотечный факультет. Параллельно с учебой певица подрабатывала в библиотеке военно-морской академии, и только потом начала свой путь к эстраде.

Вера Брежнева — работник кухни

Вера Брежнева родилась в бедной семье, ее родители в девяностые работали на заводе, и будущая поп-звезда и участница золотого состава группы «ВИА Гра» хорошо знала, что такое нехватка денег. Чтобы материально помочь семье, Вера вместе со старшей сестрой еще в школе устроилась на работу в районное кафе мыть посуду. Став успешной, певица признается, что об этом тяжелом опыте она не жалеет, ведь он помог ей стать сильнее.

Валерия — певица в ресторанах

Закончив учебу в Гнесинке, певица Валерия, а тогда еще Алла Перфилова, не прошла во второй тур знаменитого песенного конкурса в Юрмале и стала работать в Москве в баре у театра на Таганке вместе со своим первым мужем, музыкантом Леонидом Ярошевским. С ним же певица выступала в столичных ресторанах с чужим репертуаром, и только потом познакомилась с продюсером Александром Шульгиным, который придумал псевдоним «Валерия» и подтолкнул девушку к сольной карьере. Сегодня Валерия — одна из самых популярных певиц России, продолжающая в свои 54 года записывать новые песни о любви.

Ольга Серябкина — переводчик-синхронист

Экс-участница группы Serebro и одна из самых популярных сольных певиц России, Ольга Серябкина в детства занималась бальными танцами и музыкой. Несмотря на это, после школы она отправилась получать классическое гуманитарное образование и поступила в языковой вуз на специальность «синхронный переводчик с английского и немецкого языков». Знания, полученные в вузе, пригодились Ольге в ее музыкальной карьере, ведь тексты песен на русском и английском она всегда пишет сама, а порой пишет треки и другим артистам.

Светлана Сурганова — врач-педиатр