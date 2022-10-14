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2 часа назад

«Занимал деньги»: Асташенок раскрыл правду о заработках

Катерина Саломе

Артист Александр Асташенок 18 лет состоит в браке с бывшим директором группы «Корни» Еленой Венгржиновской. По словам музыканта, было время, когда у них в паре были проблемы с финансами, о чем он рассказал в своем личном блоге.

«Занимал деньги»: Асташенок раскрыл правду о заработках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блат и сценарий: раскрылись закулисные секреты «Фабрики звезд»

Исполнитель рассказал, что деньги на обручальное кольцо ему пришлось занимать. На помощь пришли коллеги по музыкальному проекту. При этом Павел не объяснял им, на что занимает средства.

«Это был один из крутых моментов. Мы тогда еще не получили зарплату, я ходил и занимал деньги у всей «Фабрики звезд», никто не понимал, на что. Я говорил, мол, отдам деньги, но мне сейчас очень надо», — поделился артист.

По словам Асташенка, кольцо он выбирал сам. В тот момент, по его словам, он наконец чувствовал, что стал настоящим мужчиной.

Ранее мы сообщали о том, что Асташенок рассказал о нервном срыве на "Фабрике звезд".

Звёзды,Александр Асташенок,
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