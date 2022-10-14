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1 час назад

53-летний звезда сериала "Клон" женился спустя 11 лет романа и рождения двоих детей

Газета.Ru

53-летний актер Лусиано Шафир, известный ролью Зейна в бразильском сериале "Клон", женился спустя 11 лет романа и рождения двоих детей. Об этом он рассказал поклонникам в Instagram*.

Звезда сериала "Клон" женился спустя 11 лет романа и рождения двоих детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую среду, 12 октября, звезда сериала "Клон" Лусиано Шафир женился на своей возлюбленной — певице и авторе песен Луанне. До брака они встречались около 11 лет и воспитывали двоих общих детей, сыновей Дэвида и Микаэля, а также дочь актера от предыдущих отношений с телеведущей Шушей Сашу Менегель. Молодожены опубликовали фотографии со свадьбы в социальных сетях.

На снимках Луанна предстала в белом платье с кейпом, а Лусиано — в белой рубашке, фисташковом галстуке, клетчатой жилетке, песочном жакете и брюках. Актер опирался на трость: после перенесенного COVID-19 у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

"Сегодня мы празднуем наш союз, который мы строили 11 лет, союз, который дал нам свои плоды в виде наших детей! Луанна, я хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю и что моя любовь к тебе будет длиться вечно. Спасибо всем причастным, я никогда не забуду этот день", — поделился эмоциями Лусиано.

"Я благодарна Богу за то, что он подарил мне такого спутника, как ты. Так удивительно, так мило, так красиво, так прекрасно. Да благословит Господь наш союз", — написала Луанна.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Виктория Бекхэм объяснила, почему свела татуировку с инициалами мужа.

Звёзды,Виктория Бекхэм,
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