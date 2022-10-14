Звезда сериала "Клон" женился спустя 11 лет романа и рождения двоих детей

"Сегодня мы празднуем наш союз, который мы строили 11 лет, союз, который дал нам свои плоды в виде наших детей! Луанна, я хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю и что моя любовь к тебе будет длиться вечно. Спасибо всем причастным, я никогда не забуду этот день", — поделился эмоциями Лусиано.