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23 минуты назад

Саша Савельева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Газета.Ru

Певица Саша Савельева рассказала, что каждую осень у нее по необъяснимым причинам закладывает нос, передает "Пятый канал".

Саша Савельева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я уже две недели говорю сильно в нос, и никаких других симптомов нет", - пожаловалась Савельева.

При этом она уточнила, что синдром не сопровождается другими симптомами простуды или аллергии. Савельева обратилась за помощью к врачу, который подсказал ей нестандартный способ лечения.

Она вставляет в ноздри зонды с пропитанными лекарством наконечниками из ваты, препарат сужает сосуды и снимает заложенность носа.

"Осень пришла, и снова с палочками сижу", - посетовала Савельева.

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