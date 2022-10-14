Саша Савельева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Саша Савельева рассказала, что каждую осень у нее по необъяснимым причинам закладывает нос, передает "Пятый канал".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Я уже две недели говорю сильно в нос, и никаких других симптомов нет", - пожаловалась Савельева.

При этом она уточнила, что синдром не сопровождается другими симптомами простуды или аллергии. Савельева обратилась за помощью к врачу, который подсказал ей нестандартный способ лечения.

Она вставляет в ноздри зонды с пропитанными лекарством наконечниками из ваты, препарат сужает сосуды и снимает заложенность носа.