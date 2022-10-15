Элтон Джон купил пентхаус в Торонто с тремя спальнями

Певец Элтон Джон приобрел пентхаус в новом канадском жилом комплексе площадью 241 кв.м. Об этом пишет New York Post.

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Строительство многоквартирного дома в Торонто будет завершено в 2023 году. Элтон Джон и его муж, канадец Дэвид Ферниш, уже полностью оплатили новую недвижимость. Сколько именно им пришлось отдать за пентхаус с видом на город неизвестно. В доме будет сделано три спальни, три ванные комнаты, гардеробная, оборудован спа-центр с парной и сауной.

На каждом этаже пентхауса будет покрытая плющом терраса. В самом здании будет тренажерный зал, бассейн и лаунж-зона для вечеринок. Большую часть времени Элтон Джон проводит в Великобритании, где у него есть дом неподалеку от королевской резиденции в Виндзоре.