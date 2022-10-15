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2 часа назад

Саша Стоун подарил Вале Карнавал золотой автомобиль

Super.ruиещё 1

«Муж мне мечту подарил», — так Валя Карнавал подписала фото с золотистой BMW i8 с откидными дверями. Спокойно: тайной росписи не было и блогер все еще в статусе невесты, а вот подарок реальный. Super стало известно, что мечта любимой Саше Стоуну обошлась в 8 миллионов рублей, что довольно недурно для 23-летнего парня. Остается гадать, в честь чего вдруг такая щедрость и куда Валя подевала свой розовый Gelandewagen.

Бойфренд Вали Карнавал подарил ей золотой автомобиль
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, роман Вали и Саши зародился на съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке». С первого дня проекта блогер начал заботиться о Карнавал и проявлять знаки внимания, но поклонники не отнеслись к этому серьезно, списав все на пиар. Однако, вернувшись из Африки в холодную Москву, ребята продолжили общаться, а вскоре начали встречаться и жить вместе. В мае этого года пара поделилась радостной новостью: Стоун сделал любимой предложение руки и сердца. Правда, о помолвке Super узнал немного раньше.

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