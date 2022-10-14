Младшая сестра Кейт Мосс заработала 4,6 миллиона рублей на OnlyFans

Младшая сестра Кейт Мосс, 24-летняя Лотти, заработала 4,6 миллиона рублей на OnlyFans. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Прошлым летом, в июне 2021 года, Лотти Мосс зарегестрировалась на сайте эротического контента OnlyFans, чтобы продавать свои откровенные фотографии и видео. Согласно отчетам, опубликованным компанией Lottiem Ltd, которая занимается доходами Лотти, за прошлый год ей удалось заработать £66 тыс. (4 668 241 руб.). Однако, по данным Daily Mail, этой суммы оказалось недостаточно, чтобы покрыть долги Лотти, которые составляют больше £170 тыс. По словам Лотти, ее старшая сестра Кейт Мосс гордится ею.

Впрочем, инсайдеры сообщали, что это не так и что супермодель "убита" поведением своей родственницы. В феврале Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости.