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56 минут назад

Младшая сестра Кейт Мосс заработала 4,6 миллиона рублей на OnlyFans

Газета.Ru

Младшая сестра Кейт Мосс, 24-летняя Лотти, заработала 4,6 миллиона рублей на OnlyFans. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Младшая сестра Кейт Мосс заработала 4,6 миллиона рублей на OnlyFans
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Прошлым летом, в июне 2021 года, Лотти Мосс зарегестрировалась на сайте эротического контента OnlyFans, чтобы продавать свои откровенные фотографии и видео. Согласно отчетам, опубликованным компанией Lottiem Ltd, которая занимается доходами Лотти, за прошлый год ей удалось заработать £66 тыс. (4 668 241 руб.). Однако, по данным Daily Mail, этой суммы оказалось недостаточно, чтобы покрыть долги Лотти, которые составляют больше £170 тыс. По словам Лотти, ее старшая сестра Кейт Мосс гордится ею.

Впрочем, инсайдеры сообщали, что это не так и что супермодель "убита" поведением своей родственницы. В феврале Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что супермодель Кейт Мосс впервые за год вышла на подиум.

Звёзды,Кейт Мосс,
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