Известные женщины, которых поймали на измене

Мужская измена часто воспринимается обществом как нечто обыденное благодаря существующему мифу об их полигамности. Если изменяет известная женщина, общество сразу ставит на них клеймо. Однако среди звезд существует несколько примеров известных женщин, которых ловили на измене, и они смогли не испортить себе репутацию. О них — в материале “Рамблера”.

Хайди Клум

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Вторым супругом супермодели Хайди Клум был певец Сил, с которым она прожила в браке долгих семь лет. На первый взгляд пара казалась идеальной. Даже после развода звезды заявили, что будут общаться ради детей. Спустя некоторое время Сил раскрыл правду и заявил, что развод произошел из-за измены со стороны Хайди. По словам экс-супруга Клум, ее новым избранником стал ее телохранитель. Сам певец отметил, что не ожидал такого шага от возлюбленной и сильно отдалился от нее.

Лолита Милявская

Известная российская певица была замужем пять раз, и со всеми своими супругами она оставалась друзьями. Браки Лолиты не были беспроблемными, но певица редко распространялась о деталях своей личной жизни. Однако в одном из интервью она упомянула, что во время законного замужества изменяла супругам. Кому конкретно и с кем она это делала, она не сказала, но отметила, что могла себе позволить частые измены.

“Я так погуляла по жизни… Изменяла всем, как и мне изменяли”

Джессика Симпсон

Певица часто выступала перед прессой и в интервью говорила, что собирается хранить невинность до свадьбы, за что получила много поддержки от поклонников. Однако после первого замужества никто не ожидал от звезды, что она будет ходить “налево”. В 2002 году она вышла замуж за музыканта Ника Лаше, с которым была счастлива в браке четыре года. Однако неожиданно для всех супруги решили развестись. Как выяснилось позднее, Лаше узнал, что его супруга изменяла ему с другим певцом Адамом Ливайном.