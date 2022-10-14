Актриса Боярская сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

Жизнь в Москве и Санкт-Петербурге сравнила известная российская актриса Елизавета Боярская. В интервью «Москвич Mag» она рассказала, что в обоих городах ее жизнь проходит в бешеном ритме.
«Говорят, что с петербуржцами сложно строить и развивать бизнес — все слишком неторопливо. Говорят, что сейчас Петербург — столица гастрономических изысков, и этого не замечаю: про все хорошие рестораны узнаю от московских друзей, которые спрашивают, были ли мы там-то: сижу с ручкой и записываю. Когда живешь, на это нет времени», — сказала она.
Единственным существенным отличием артистка назвала обязательное наличие машины в Москве. Она добавила, что в родном городе вполне может позволить себе ходить пешком или передвигаться на общественном транспорте. В столице же Боярская не представляет жизни без личного транспорта и метро. По ее словам, расстояния здесь слишком большие, чтобы проходить их пешком.
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