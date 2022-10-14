Блогер Саша Стоун подарил Вале Карнавал "машину мечты"

"Муж мне мечту подарил", - написала Карнавал. Блогер купил для возлюбленной золотистый BMW i8 с откидными дверями. Рыночная стоимость такого автомобиля оценивается примерно в 10 млн рублей.

Отношения блогеров зародились на съемках шоу "Звезды в Африке". Стоун всячески поддерживал девушку и заботился о ней на проекте. Они вернулись в Россию и уже в апреле заявили о своих отношениях.