Собчак назвала два атрибута роскошной жизни

Два атрибута роскоши назвала в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Знаменитость опубликовала видео из кровати с чашкой кофе и рассказала, что сон до обеда и кофе в постель ассоциируются у нее с хорошей жизнью.
«Есть одна роскошь, которую я себе иногда позволяю. Это кофе в постель и позднее вставание», — рассказала подписчикам Собчак.
Фолловеры согласились с телеведущей. «Это самая великая роскошь. Ненавижу просыпаться рано утром», «Тоже люблю поваляться в постели», «Прелести жизни у всех одни, даже если у нас всех разный достаток», — написали комментаторы.