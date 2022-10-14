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1 час назад

Собчак назвала два атрибута роскошной жизни

Мослента

Два атрибута роскоши назвала в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Знаменитость опубликовала видео из кровати с чашкой кофе и рассказала, что сон до обеда и кофе в постель ассоциируются у нее с хорошей жизнью.

Собчак назвала два атрибута роскошной жизни
Фото: МослентаМослента

«Есть одна роскошь, которую я себе иногда позволяю. Это кофе в постель и позднее вставание», — рассказала подписчикам Собчак.

Фолловеры согласились с телеведущей. «Это самая великая роскошь. Ненавижу просыпаться рано утром», «Тоже люблю поваляться в постели», «Прелести жизни у всех одни, даже если у нас всех разный достаток», — написали комментаторы.

Звёзды,Ксения Собчак,
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