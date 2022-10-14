Собчак назвала два атрибута роскошной жизни

Два атрибута роскоши назвала в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Знаменитость опубликовала видео из кровати с чашкой кофе и рассказала, что сон до обеда и кофе в постель ассоциируются у нее с хорошей жизнью.