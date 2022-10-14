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30 минут назад

Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW за миллионы рублей

Lenta.ru

Певица и популярная TikTok-блогерша Валя Карнавал (настоящая фамилия Карнаухова) похвасталась роскошным подарком, полученным от возлюбленного, блогера Саши Стоуна. Соответсвующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW за миллионы рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

20-летняя инфлюэнсерша опубликовала фото, на котором она позирует на фоне автомобиля BMW i8 золотистого цвета с откидными дверями. Девушка позировала в оранжевой толстовке, голубых спортивных брюках и кедах. «Муж мне мечту подарил», — подписала она снимок, отметив также аккаунт Стоуна.

Журналисты Super.ru выяснили, что стоимость машины составляет 8 миллионов рублей.

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