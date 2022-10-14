Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW за миллионы рублей

Певица и популярная TikTok-блогерша Валя Карнавал (настоящая фамилия Карнаухова) похвасталась роскошным подарком, полученным от возлюбленного, блогера Саши Стоуна. Соответсвующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).