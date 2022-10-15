Лена Летучая поделилась рецептом полезного хлеба

Может ли хлеб быть полезен? Может, уверена Лена Летучая. А в качестве доказательства телеведущая решила поделиться своим рецептом полезного хлеба.

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Лена Летучая не только опытная путешественница и легендарный ревизорро, но и отличный кулинар. Многие рецепты из личного арсенала знаменитой теледивы давно ушли в народ, но журналистке все еще есть, чем удивить своих поклонников. К примеру, рецептом полезного хлеба. «По многочисленным заявкам выставляю рецепт полезного хлеба», — написала Летучая в своем Telegram-канале.

Вам понадобится:

300 г зеленой гречки 70 г семян чиа 1 ст растительного молока 1/2 ч ложки соли 1/2 с ложки соды, погасить яблочным уксусом семечки, специи, сухие травы на свой вкус, можно и без них!

Процесс приготовления:

Замочить гречку на несколько часов. Залить семена чиа растительным молоком, оставить на 10–15 мин, дать разбухнуть. Разогреть духовку 180 С. Хорошо промыть замоченную гречку, слить воду. Все ингредиенты положить а блендер, мешать недолго, лучше чтобы остались частички гречки и семечек. Форму застелить бумагой для выпечки, вылить тесто в форму, посыпать сверху семечками. Выпекать час, дать остыть.