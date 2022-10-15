Лена Летучая поделилась рецептом полезного хлеба

Может ли хлеб быть полезен? Может, уверена Лена Летучая. А в качестве доказательства телеведущая решила поделиться своим рецептом полезного хлеба.
Лена Летучая не только опытная путешественница и легендарный ревизорро, но и отличный кулинар. Многие рецепты из личного арсенала знаменитой теледивы давно ушли в народ, но журналистке все еще есть, чем удивить своих поклонников. К примеру, рецептом полезного хлеба. «По многочисленным заявкам выставляю рецепт полезного хлеба», — написала Летучая в своем Telegram-канале.
300 г зеленой гречки 70 г семян чиа 1 ст растительного молока 1/2 ч ложки соли 1/2 с ложки соды, погасить яблочным уксусом семечки, специи, сухие травы на свой вкус, можно и без них!
Замочить гречку на несколько часов. Залить семена чиа растительным молоком, оставить на 10–15 мин, дать разбухнуть. Разогреть духовку 180 С. Хорошо промыть замоченную гречку, слить воду. Все ингредиенты положить а блендер, мешать недолго, лучше чтобы остались частички гречки и семечек. Форму застелить бумагой для выпечки, вылить тесто в форму, посыпать сверху семечками. Выпекать час, дать остыть.
Полезный совет: После того, как перемололи тесто в блендере и вылили его в форму для запекания, можно дополнительно добавлять, орехи, оливки, сушеные помидорки, по вашему вкусу!