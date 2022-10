Почему свадьба Джорджа Клуни была тайной

Укрощение холостяка

Не модель и не актриса

Рука, сердце и семикаратный бриллиант

Последнее платье короля моды

Тайная свадьба

Гостями на свадьбе были все те же Боно, Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд, а также комик Билл Мюррей, главный редактор американского Vogue Анна Винтур и известный американский актер Мэтт Деймон, с которым Клуни играл в популярнейшем фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и сотрудничает в правозащитном проекте Not On Our Watch Project. Был приглашен и другой коллега жениха по этой картине и правозащитному проекту — Брэд Питт. Он прибыл на свадьбу со своей женой Анджелиной Джоли: до скандального развода знаменитостей было еще далеко, и они считались самой популярной парой Голливуда. Для гостей молодожены забронировали 95 номеров в роскошном отеле «Чиприани».