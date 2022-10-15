Почему свадьба Джорджа Клуни была тайной

Джордж Клуни — кинозвезда и секс-символ, Амаль Аламуддин — знаменитая юристка-международница и просто красивая женщина. Брак, который заключил актер в 53 года, взволновал миллионы поклонниц и вызвал немало сплетен: публика была уверена, что до конца своих дней Клуни останется бездетным холостяком. Как прошло тайное торжество знаменитости и сколько он потратил на помолвочное кольцо для возлюбленной — в новом материале «Ленты.ру» из цикла статей о свадьбах богатых и знаменитых.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Укрощение холостяка

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Джордж Клуни — один из известнейших голливудских актеров своего поколения. Его прославил популярный телесериал «Скорая помощь», где он сыграл молодого обаятельного врача-педиатра. На новую ступень популярности Клуни вывел фильм «От заката до рассвета», который сделал из телеактера кинозвезду.

Позже были премии «Оскар» и «Золотой глобус» за «Сириану» и еще три «Глобуса» за роли в картинах «Потомки», «О, где же ты, брат?» и «Операция "Арго"». Последний фильм принес Клуни и второй «Оскар» — уже продюсерский, а также премию BAFTA. Фильм «Доброй ночи и удачи», который Клуни снял как режиссер, сыграв в нем одну из главных ролей, получил целых четыре награды Венецианского кинофестиваля.

В 2022 году в интервью каналу CBS Джордж Клуни в очередной раз поведал миру, что после так и не сложившейся семейной жизни с актрисой Талией Болсам (они были женаты с 1989 по 1993 год) он давал клятву никогда больше не вступать в брак. При этом он казался вполне довольным холостяцкой жизнью. Жизнь была совсем не скучная: помимо съемок в фильмах в качестве актера и в режиссерском амплуа, посещения кинофестивалей и светских вечеринок Клуни встречался с красивейшими женщинами США и других стран.

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Среди «подтвержденных» пассий актера — итальянская манекенщица Элизабетта Каналис, актрисы Криста Аллен и Рене Зеллвегер, спортсменка-рестлерша Стэйси Киблер. Однако никто из них не пошел с Джорджем под венец. Казалось, до конца своих дней он проживет бездетным холостяком.

Однако, когда Клуни исполнилось уже 52 года, бастион пал: сердце киноактера и плейбоя покорила не модель и не актриса, а юристка-международница Амаль Аламуддин, которой в момент встречи с кинозвездой было 35 лет. Джордж познакомился с Амаль во время работы над одним из правозащитных проектов, которыми актер занимается в свободное от основной работы время.

Не модель и не актриса

«Она очаровала меня в ту же минуту, как вошла в дверь. И самое интересное было в том, что я не знал, понравлюсь ли я ей. Она такая необычайно веселая, умная, красивая, замечательная женщина, и я был очень увлечен ею», — умиленно вспоминал киноактер. Его супруга вторила мужу: «Я встретила его и подумала: я так рада, что в мире есть кто-то вроде него. Но я не думала, что я проведу с ним свою жизнь и что у нас будет эта невероятная семья. Он застал меня врасплох».

Аламуддин — яркая представительница элиты современной правозащитной юриспруденции. Она родилась в Ливане в семье профессора Бейрутского университета Рамзи Аламуддина и его жены, редактора издания «Аль-Хаят». Бабушка Амаль была первой женщиной в Ливане, получившей официальное университетское образование. Вскоре после рождения дочери родители Амаль Аламуддин эмигрировали из Ливана в Европу, где способная девушка получила прекрасное образование, окончив Оксфорд (колледж Сент-Хью).

Затем последовала юридическая школа университета Нью-Йорка, где специализацией молодой женщины стало международное право — а конкретнее, вопросы экстрадиции и защита прав человека. Эти знания Амаль применила, выступая в судебных процессах на стороне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, бывшей премьер-министрессы Украины Юлии Тимошенко, бывшего президента Мальдивской Республики Мохаммеда Нашида и других известных подзащитных. Но кроме блестящего образования и карьеры, у Амаль Аламуддин была еще и совершенно блестящая внешность, подчеркнутая отличным вкусом и умением одеваться.

Рука, сердце и семикаратный бриллиант

Клуни, по его словам, влюбился сразу, а Амаль еще пришлось уговаривать: стать подругой актера юристка согласилась «только с третьей попытки». В апреле 2014-го, спустя полгода после начала отношений, Джордж Клуни сделал ей предложение. Этому предшествовало знакомство звезды с семьей Амаль: Клуни познакомился с отцом своей избранницы, профессором Рамзи Аламуддином, ее сестрой и братьями.

Собственно объяснение произошло в ресторане, куда киноидол пригласил знаменитую юристку на романтический ужин. Актер опустился на одно колено, протянул возлюбленной кольцо и спросил, выйдет ли она за него замуж, на что молодая женщина тут же ответила утвердительно.

В мае Джордж и Амаль устроили вечеринку по поводу помолвки. Мероприятие решили провести в Малибу в присутствии только самых близких друзей и бизнес-партнеров. Так, на праздник приехал друг и деловой компаньон актера Рэнди Гербер с женой Синди Кроуфорд (они не только давние знакомые, но и соседи по поместью Клуни в мексиканском Лос-Кабосе). Еще одной знаменитостью из числа приглашенных стал Боно, фронтмен популярнейшей в годы молодости Джорджа Клуни рок-группы U2.

Чрезмерного шума и недовольства соседей вечеринка не вызвала, а вот папарацци и таблоиды были недовольны: жених и невеста явно не хотели выносить детали мероприятия на публику. Но все сомнения репортеров и поклонников Джорджа Клуни развеяло появление Амаль Аламуддин в лондонском аэропорту. На пальце избранницы голливудского актера сиял семикаратный бриллиант огранки эмеральд — помолвочное кольцо, преподнесенное женихом.

По разным оценкам, стоимость кольца составляет от 680 до 750 тысяч долларов

Последнее платье короля моды

Огромный бриллиант составлял разительный контраст с остальной одеждой и аксессуарами свеженареченной невесты: Амаль была одета в рваные джинсы, бежевый безразмерный кардиган и ботинки-дерби на толстой подошве, а ее лицо скрывали очки-авиаторы Ray-Ban в цветной оправе. Такой стиль адвокат предпочитает в свободное от рабочих встреч и официальных мероприятий время.

На свадьбу, которую будущие супруги назначили на октябрь 2014 года — ровно год спустя после начала романтических отношений, — Амаль, естественно, решила одеться совсем иначе. Она заказала подвенечное платье одному из самых известных «свадебных» модельеров — великому Оскару де ла Рента.

На платье с открытыми плечами и шлейфом пошло 12 метров газа и французского кружева шантильи оттенка экрю. Лиф платья был расшит бисером и жемчугом. Такая же вышивка украшала края традиционной фаты. Фасон платья стал своеобразным манифестом, демонстрирующим свободу убеждений невесты: по рождению она мусульманка, а ислам предписывает женщинам полностью закрывать одеждой плечи и локти.

«Мы с Джорджем хотели, чтобы все на нашей свадьбе было романтично и элегантно. Я не могу представить себе другого дизайнера, который смог бы передать это настроение в подвенечном платье. Только Оскар. Он такой добрый человек и настоящий джентльмен», — так Амаль рассказала о сотрудничестве с дизайнером в интервью американскому журналу Vogue.

К сожалению, изысканное подвенечное платье для Амаль Аламуддин-Клуни стало последним звездным нарядом в карьере Оскара де ла Ренты. Модельер умер в конце октября 2014 года, спустя менее чем через месяц после свадьбы своей знаменитой клиентки. Публика смогла увидеть уникальное платье в 2017 году в Музее изящных искусств в Хьюстоне на выставке «Гламур и романтика Oscar de la Renta».

Тайная свадьба

Несмотря на свою огромную популярность, Джордж Клуни не захотел превращать собственную свадьбу в многолюдное шоу под «прицелом» тысяч объективов папарацци. Всем, кто не входил в близкий дружеский круг жениха и невесты, пришлось довольствоваться кратким сообщением Стэна Розенфельда, пресс-секретаря актера: «Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились сегодня, 27 сентября. Свадебная церемония была тайной и состоялась в Венеции, в Италии».

Надо сказать, что первоначально у пары были планы устроить свадьбу на итальянской вилле Джорджа Клуни в коммуне Лальо, на берегу озера Комо. Но все же романтическое настроение взяло верх, и бракосочетание состоялось в «городе влюбленных» — Венеции, в палаццо Кавалли-Франкетти, построенном еще в XIV столетии. Мужем и женой актера и юристку торжественно объявил их хороший знакомый, бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони. Амаль, известная своей независимостью, тем не менее решила проявить уважение к традициям и взяла фамилию мужа.

Джордж подарил жене на свадьбу особняк в Лондоне

Гостями на свадьбе были все те же Боно, Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд, а также комик Билл Мюррей, главный редактор американского Vogue Анна Винтур и известный американский актер Мэтт Деймон, с которым Клуни играл в популярнейшем фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и сотрудничает в правозащитном проекте Not On Our Watch Project. Был приглашен и другой коллега жениха по этой картине и правозащитному проекту — Брэд Питт. Он прибыл на свадьбу со своей женой Анджелиной Джоли: до скандального развода знаменитостей было еще далеко, и они считались самой популярной парой Голливуда. Для гостей молодожены забронировали 95 номеров в роскошном отеле «Чиприани».

Известно, что торжество обошлось новобрачным в 4,6 миллиона долларов. Однако никаких подробностей о величине свадебного торта или выступавших на церемонии музыкантах в прессу не просочилось: желание Джорджа и Амаль пожениться тайно было исполнено при полном содействии венецианских властей. Впрочем, в дальнейшем внимание таблоидов снова сконцентрировалось на звездной паре.

Так, в 2015 году медиа много писали о том, что Амаль Клуни перестала носить помолвочный бриллиант. Вскоре последовало разъяснение: юристка решила не надевать семикаратник на работу, чтобы такое дорогое украшение не вызывало возмущения в тех странах, где царит бедность. Кстати, в браке Амаль и Джордж продолжают активно заниматься правозащитной деятельностью и основали собственный фонд Clooney Foundation for Justice.