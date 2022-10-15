В примирении Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин углядели корыстный мотив

За четверть века брака супруги нажили очень приличный капитал, который, как показывает практика, очень трудно разделить так, чтобы все остались довольны. К тому же звездные бракоразводные процессы нередко длятся годами и отнимают много времени, нервов и средств.

Еще одним косвенным доказательством того, что супруги не просто так помирились, являются будущие съемки реалити-шоу об их семье.Оказалось, еще до объявленного развода они подписали контракт с Paramount+, а в случае срыва съемок Сталлоне и Флавин могли попасть на очень крупные деньги.Правда, преданные поклонники даже в этом углядели плюс. Если супруги и помирились по расчету, то за время съемок, возможно, и окончательно выбросят мысли о разводе.