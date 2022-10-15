В примирении Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин углядели корыстный мотив. Большинство поклонников рады, что «Рокки» не будет разводиться.
Недавнее решение Сильвестра Сталлоне и его жены Дженнифер Флавин отказаться от развода поклонников порадовало.Однако некоторые эксперты заподозрили, что под примирением супругов может скрываться вполне осознанный расчет.
За четверть века брака супруги нажили очень приличный капитал, который, как показывает практика, очень трудно разделить так, чтобы все остались довольны. К тому же звездные бракоразводные процессы нередко длятся годами и отнимают много времени, нервов и средств.
Еще одним косвенным доказательством того, что супруги не просто так помирились, являются будущие съемки реалити-шоу об их семье.Оказалось, еще до объявленного развода они подписали контракт с Paramount+, а в случае срыва съемок Сталлоне и Флавин могли попасть на очень крупные деньги.Правда, преданные поклонники даже в этом углядели плюс. Если супруги и помирились по расчету, то за время съемок, возможно, и окончательно выбросят мысли о разводе.