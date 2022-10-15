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1 час назад

Ирина Шейк приняла участие в показе Ralph Lauren в Калифорнии

Газета.Ru

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе Ralph Lauren в Калифорнии.

Ирина Шейк приняла участие в показе Ralph Lauren
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В четверг, 13 октября, в пригороде Лос-Анджелеса Сан-Марино (штат Калифорния, США) прошел показ новой весенне-летней коллекции Ralph Lauren. Среди моделей, вышедших на подиум, оказалась Ирина Шейк. 36-летняя супермодель появилась в белой рубашке, расстегнутой на пару верхних пуговиц, жакете и брюках. Во время дефиле россиянка убрала левую руку в карман брюк.

В показе также приняли участие супермодель 90-х Шалом Харлоу и Мариякарла Босконо.

С первых рядов за показом наблюдали Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин с дочерьми Софией и Систин, Джессика Честейн, Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл, Патрик Шварценеггер, Коул Спроус и Ари Фурнье, Ангус Клауд, Джон Ледженд и другие звезды.

Ирина Шейк стала одной из самых востребованных моделей в этом сезоне. Так, она участвовала в шоу «Vogue World: New York», а также в показах Versace в Милане, Burberry в Лондоне, Vivienne Westwood и Chanel в Париже.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Ирина Шейк стала лицом аромата Mugler Angel.

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