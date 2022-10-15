Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
35 минут назад

Найк Борзов развеял миф о связи музыки и криминала

Мослента

Миф о связи музыки и криминала развеял в беседе с «Мослентой» музыкант Найк Борзов.

Найк Борзов развеял миф о связи музыки и криминала
Фото: МослентаМослента

«Музыку нельзя сравнивать с наркотиками или насилием любого рода. Вот это действительно нельзя, а музыка все-таки больше про энергию, а не про поступки. С помощью музыки можно настроить человека на определенный лад, но заставить его что-то сделать невозможно», — сказал артист.

По мнению Борзова, если в человеке есть злоба, он сделает то, что хочет, при этом неважно слушал он Slipknot или классику.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» раскрыл криминальную сторону шоу-бизнеса 90-х. По словам музыканта, в те времена у каждого проекта, будь то бизнес или музыкальная группа, была так называемая «крыша», без которой выжить было невозможно.

Звёзды,Найк Борзов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители