Найк Борзов развеял миф о связи музыки и криминала

Миф о связи музыки и криминала развеял в беседе с «Мослентой» музыкант Найк Борзов.
«Музыку нельзя сравнивать с наркотиками или насилием любого рода. Вот это действительно нельзя, а музыка все-таки больше про энергию, а не про поступки. С помощью музыки можно настроить человека на определенный лад, но заставить его что-то сделать невозможно», — сказал артист.
По мнению Борзова, если в человеке есть злоба, он сделает то, что хочет, при этом неважно слушал он Slipknot или классику.
Ранее лидер группы «Руки Вверх!» раскрыл криминальную сторону шоу-бизнеса 90-х. По словам музыканта, в те времена у каждого проекта, будь то бизнес или музыкальная группа, была так называемая «крыша», без которой выжить было невозможно.