Найк Борзов развеял миф о связи музыки и криминала

«Музыку нельзя сравнивать с наркотиками или насилием любого рода. Вот это действительно нельзя, а музыка все-таки больше про энергию, а не про поступки. С помощью музыки можно настроить человека на определенный лад, но заставить его что-то сделать невозможно», — сказал артист.