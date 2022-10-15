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1 час назад

Кабанов – об изменах Сати Казановой: «Хорошо хайпануть — дорогого стоит»

Popcake.tv

Больше двадцати лет назад Алексей Кабанов и Сати Казанова полюбили друг друга. Участники «Фабрики звезд» встречались достаточно долго, однако узаконить отношения так и не решились. Сейчас артисты начали ворошить прошлое, рассказывая друг о друге неприятные заявления.

Кабанов – об изменах Сати Казановой: «Хорошо хайпануть — дорогого стоит»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Участник группы «Корни» объяснил, почему у Сати Казановой не получается построить адекватные отношения. По его мнению, исполнительницу не берут в жены из-за ее разгульного характера. Кабанов не стал скрывать, что Сати ходила налево и изменяла ему.

«В конце наших отношений Сати призналась мне, что изменила», — не стал скрывать артист.

Эти откровения вызвали шумиху в информационном пространстве. Кто-то осуждал, что Кабанов мстит девушке, которую когда-то любил, а кто-то защищает артиста. Пройти мимо скандала не смогла и Яна Чурикова. Она поинтересовалась у Алексея, в каких отношениях сейчас он находится с Сати. К удивлению, сейчас между ним и Казановой нет никаких претензий и злости, а те откровения были сделаны исключительно ради хайпа.

«В наше время хорошо хайпануть — дорогого стоит! То, что я сказал, был отчасти хайп-момент», – сказал Кабанов.

Звёзды,Алексей Кабанов,Сати Казанова,Яна Чурикова,
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