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39 минут назад

Кристина Орбакайте поделилась рецептом приготовления диетической гречки

Слово и Дело

Певица Кристина Орбакайте решила поделиться кулинарным рецептом со своими подписчиками. Звезда в соцсетях рассказала, как готовит в домашних условиях диетическую гречку. По словам Орбакайте, варить крупу не нужно.

Кристина Орбакайте поделилась рецептом приготовления диетической гречки
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лучше запарить кипятком, потом укутать посуду с гречневой крупой в одеяло и оставить до утра. Такой рецепт, по словам певицы, помогает сохранять в крупе важные микроэлементы.

«К гречке я обычно добавляю миндальное молоко, которое любит моя дочка, и ягоды», — заботливо добавляет исполнительница.

Под публикацией поклонники певицы поблагодарили ее за потрясающий рецепт. Многие подписчики рассыпались в комплиментах, назвав Орбакайте не только потрясающей женщиной, но и идеальной хозяйкой.

Звёзды,Кристина Орбакайте,
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