Кристина Орбакайте поделилась рецептом приготовления диетической гречки

Певица Кристина Орбакайте решила поделиться кулинарным рецептом со своими подписчиками. Звезда в соцсетях рассказала, как готовит в домашних условиях диетическую гречку. По словам Орбакайте, варить крупу не нужно.
Лучше запарить кипятком, потом укутать посуду с гречневой крупой в одеяло и оставить до утра. Такой рецепт, по словам певицы, помогает сохранять в крупе важные микроэлементы.
«К гречке я обычно добавляю миндальное молоко, которое любит моя дочка, и ягоды», — заботливо добавляет исполнительница.
Под публикацией поклонники певицы поблагодарили ее за потрясающий рецепт. Многие подписчики рассыпались в комплиментах, назвав Орбакайте не только потрясающей женщиной, но и идеальной хозяйкой.