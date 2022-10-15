Кристина Орбакайте поделилась рецептом приготовления диетической гречки

Певица Кристина Орбакайте решила поделиться кулинарным рецептом со своими подписчиками. Звезда в соцсетях рассказала, как готовит в домашних условиях диетическую гречку. По словам Орбакайте, варить крупу не нужно.

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Лучше запарить кипятком, потом укутать посуду с гречневой крупой в одеяло и оставить до утра. Такой рецепт, по словам певицы, помогает сохранять в крупе важные микроэлементы.

«К гречке я обычно добавляю миндальное молоко, которое любит моя дочка, и ягоды», — заботливо добавляет исполнительница.