Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Валдис Пельш высказался об отсутствии личной жизни у Ольги Бузовой

Слово и Дело

Российский шоумен Валдис Пельш поделился своим мнением по поводу личной жизни певицы Ольги Бузовой.

Валдис Пельш высказался об отсутствии личной жизни у Ольги Бузовой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ведущий проекта «Угадай мелодию» заявил, что долгое время не видел новых успешных треков певицы. По его мнению, артистка решила сменить род деятельности. Сейчас она делает больший упор на карьеру телеведущей, чем на отношения или музыку, заключил Пельш.

«Но Олю Бузову я давно не видел с успешными и шумными премьерами. Я так понимаю, она решила заняться карьерой телеведущей и ищет в этом свое женское счастье», — передает слова телепродюсера портал «А теперь внимание!».

Он также считает, что песни Бузовой не войдут в список «застольных» композиций. Причиной этому послужило быстрое производство репертуара. Однако Пельш назвал ее глубокоуважаемой исполнительницей.

Звёзды,Валдис Пельш,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители