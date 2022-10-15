Валдис Пельш высказался об отсутствии личной жизни у Ольги Бузовой

Российский шоумен Валдис Пельш поделился своим мнением по поводу личной жизни певицы Ольги Бузовой.
Ведущий проекта «Угадай мелодию» заявил, что долгое время не видел новых успешных треков певицы. По его мнению, артистка решила сменить род деятельности. Сейчас она делает больший упор на карьеру телеведущей, чем на отношения или музыку, заключил Пельш.
«Но Олю Бузову я давно не видел с успешными и шумными премьерами. Я так понимаю, она решила заняться карьерой телеведущей и ищет в этом свое женское счастье», — передает слова телепродюсера портал «А теперь внимание!».
Он также считает, что песни Бузовой не войдут в список «застольных» композиций. Причиной этому послужило быстрое производство репертуара. Однако Пельш назвал ее глубокоуважаемой исполнительницей.