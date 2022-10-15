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2 часа назад

Филипп Киркоров назвал имя певицы, которая поднимала на него руку

Слово и Дело

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров объяснил, почему на самом деле его ненавидит певица Ольга Кормухина. Артист рассказал, что у них не сложились отношения с самого начала — с момента знакомства в 80-е годы.

Филипп Киркоров назвал имя певицы, которая поднимала на него руку
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Он пояснил, что исполнительница не могла смириться, что в рок-тусовке появился поп-певец. Музыкант вспомнил, что она постоянно обзывала его или могла даже толкнуть при встрече.

«Она не могла смириться с тем, что в их рокерской тусовке появился я — поп-исполнитель. При любом удобном случае она меня обзывала. Мимо проходит — может даже рукой ударить, толкнуть», — признался поп-идол в эфире программе «Ты не поверишь!».

Филипп Киркоров подчеркнул, что это сейчас Ольга Кормухина — полусвятая. А раньше она была совсем другим человеком.

Звёзды,Ольга Кормухина,Филипп Киркоров,
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