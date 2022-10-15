Филипп Киркоров назвал имя певицы, которая поднимала на него руку

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров объяснил, почему на самом деле его ненавидит певица Ольга Кормухина. Артист рассказал, что у них не сложились отношения с самого начала — с момента знакомства в 80-е годы.

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Он пояснил, что исполнительница не могла смириться, что в рок-тусовке появился поп-певец. Музыкант вспомнил, что она постоянно обзывала его или могла даже толкнуть при встрече.

«Она не могла смириться с тем, что в их рокерской тусовке появился я — поп-исполнитель. При любом удобном случае она меня обзывала. Мимо проходит — может даже рукой ударить, толкнуть», — признался поп-идол в эфире программе «Ты не поверишь!».