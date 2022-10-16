Бывшая жена Меладзе переехала в Израиль и показала свою квартиру

Такой новостью экс-супруга знаменитого продюсера поделилась в социальных сетях. Она опубликовала свою фотографию и поставила геотег, чтобы всем было понятно, где она находится.

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Как выяснилось, Яна Сумм покупает квартиру в Тель-Авиве. В Израиле это второй по численности населения город. Он расположен на восточном побережье Средиземного моря.

Бывшая жена Меладзе выложила и снимки нового жилья, на которых она позирует на фоне голых стен. СМИ выяснили, что приобретённая недвижимость – квартира в многоэтажном доме. И судя по всему, теперь Яне Сумм предстоит ремонт и обустройство нового не заставленного жилища.

Удивительно, но фанаты Меладзе сделали предположение, что продюсер воссоединился со своей первой женой. С Яной Сумм он расстался ещё в далёком 2013 году. Но в ряде СМИ появилась информация, что бывшие супруги забыли все обиды и вместе уехали из России.

Напомним, сам Константин Меладзе в последнее время никак не мелькает в медиапространстве, он не комментирует актуальные события в стране. И насколько известно, продюсер весной этого года вывез всю свою семью в Италию. Более того, были предположения, что он позаботился и о безопасности своей первой жены.