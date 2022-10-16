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4 часа назад

Беременная певица Ханна пожаловалась на проблемы со здоровьем

Super.ru

Певица Ханна ждет второго ребенка от генерального директора Black Star Пашу. При этом артистка продолжает активно гастролировать и вести собственный бизнес. На днях Ханна отработала концерт в Турции и прямо оттуда отправилась в Дубай на заслуженный отдых с семьей. Вчера она вышла на связь из роскошного отеля и пожаловалась на проблемы со здоровьем. Оказалось, что обычная ОРВИ, которая беспокоит будущую маму некоторое время, дала серьезные осложнения. «В общем, ситуация такая — уже две недели я болею. Кашель, горло, насморк. Было улучшение, и я полетела на гастроли. Но после двух концертов и 4 перелетов мой насморк превратился в гайморит, — рассказывает певица. — Приходится теперь лечиться серьезными медикаментами». Также Ханна отметила, что в отпуске у нее часто случаются недомогания: мол, организм расслабляется — и все болячки выходят наружу, а в Москве в режиме «терминатор» ему, организму, не до этого и сбоев обычно не бывает.

Беременная певица Ханна пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: Super.ruSuper.ru
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