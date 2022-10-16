Почему фанаты недовольны новым парнем Билли Айлиш

Самая популярная певица нового поколения старательно и успешно скрывает свою личную жизнь. Но на этот раз пронырливые папарацци все-таки смогли разузнать, с кем встречается 20-летняя звезда. Билли, которая решила начать праздновать Хеллоуин на две недели раньше, была поймана с поличным на мероприятии Halloween Horror Nights в Лос-Анджелесе: из «лабиринта с привидениями» она вышла держась за руку с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Их видели вместе еще в августе, но тогда никто не обратил на это особого внимания, а вот теперь пазл сложился.

Каазалось бы, отличная пара, но Твиттер уже негодует. Причина общественного недовольства — внушительная разница в возрасте: 31-летний Джесси старше Билли на 11 лет. Отдельно расстраивает фанатов и то, что Джесси знает Билли с тех пор, как она была ребенком. По Сети сразу разошлись их совместные фото с другой вечеринки в честь Хеллоуина в 2017 году, когда Билли было всего 15. Реакции фанатов разнятся от легкого недоумения до драматичного «это буквально худшее, что когда-либо со мной случалось». Кажется, кому-то пора привыкнуть, что Билли уже не подросток, а совершеннолетняя женщина.