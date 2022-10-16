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44 минуты назад

Украинская певица Ани Лорак лишилась бизнеса в России

Газета.Ru

Компания ООО «Ани Лорак Продакшн» официально прекратила свое существование. Как сообщает портал Rusprofile.ru, она была ликвидирована 11 октября 2022 года.

Украинская певица Ани Лорак лишилась бизнеса в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С 2015 года организация выполняла три вида деятельности — «Деятельность в области исполнительских искусств», «Деятельность учреждений культуры и искусства» и «Деятельность в области спорта прочая». В частности, она занималась организацией концертов, записью песен и съемкой клипов. Учредителем организации была Куек Каролина Мирославовна (настоящее имя Ани Лорак).

Минувшим летом украинская певица отменила концерты в нескольких российских городах, перестала вести социальные сети и появляться на светских мероприятиях. В конце сентября Лорак впервые за долгое время опубликовала пост в соцсети. Она сообщила о своей тревоге и написала, что «мысленно обнимает» каждого фаната, который на нее подписан.

Ранее стало известно, что счета компании Ани Лорак заморожены налоговой службой.

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