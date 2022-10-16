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34 минуты назад

Как Настя Ивлеева сейчас выглядит без косметики и фильтров

Super.ru

Многие подписчики блогерши, телеведущей, а теперь еще и актрисы Насти Ивлеевой заметили, что она стала как-то по-другому выглядеть. И недавно Настя решила детально рассказать, что именно изменилось в ее внешности.

Как Настя Ивлеева сейчас выглядит без косметики и фильтров
Фото: t.me/ivleeva360t.me/ivleeva360
Соцсети

Мол, она просто сделала тонкие брови, которые сейчас снова в тренде, похудела на несколько килограммов и действительно перестала злоупотреблять косметикой. На днях Ивлеева опубликовала фото, на котором ее лицо видно крупным планом, а значит, можно рассмотреть все нюансы. Фолловеры отмечают: новый образ звезде очень идет. И сходятся во мнении, что она как будто помолодела и стала выглядеть куда моложе своих 30 с хвостиком и как-то милее, что ли. Да и загар, недавно полученный в Таиланде, придал лицу ведущей Agent Show невероятно свежий и здоровый вид. Вот тут даже как-то завидно стало, если честно. Кстати, о поездке в Таиланд. Туда Настя летала не просто отдыхать и попивать коктейли на пляже, а работать. Она снимала материал для нового проекта с тиктокером и ведущим Романом Каграмановым, который запланирован в формате трэвел-батла.

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