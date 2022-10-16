Вдова Владислава Галкина скрывает личную жизнь спустя 12 лет после смерти актера

Актриса театра и кино Дарья Михайлова не хочет говорить оличной жизни после кончины второго супруга – актера Владислава Галкина, со дня смерти которого прошло12 лет.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

На безымянном пальце Михайлова носит массивное серебряноекольцо, но говорить о личной жизни не хочет. Артистке по душе затворнический образ жизни, отчего она старается не привлекать внимание окружающих.

«Я не буду ничего говорить на эту тему!» – цитирует Дарью Teleprogramma.pro.