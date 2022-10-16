Вдова Владислава Галкина скрывает личную жизнь спустя 12 лет после смерти актера

Актриса театра и кино Дарья Михайлова не хочет говорить оличной жизни после кончины второго супруга – актера Владислава Галкина, со дня смерти которого прошло12 лет.
На безымянном пальце Михайлова носит массивное серебряноекольцо, но говорить о личной жизни не хочет. Артистке по душе затворнический образ жизни, отчего она старается не привлекать внимание окружающих.
«Я не буду ничего говорить на эту тему!» – цитирует Дарью Teleprogramma.pro.
Актриса посвящает себя воспитанию семилетнего внука отдочери Василисы, рожденной в первом браке с актером Максимом Сухановым. Во втором браке детей не было. Более того Галкин и Михайлова собирались разводиться, однако Владислав умер за пару недель до официального расторжениябрака.